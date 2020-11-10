https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583846318.html
Министр обороны Украины заболел COVID-19
Министр обороны Украины заболел COVID-19
Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусом, сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:14
2020-11-10T01:14
2020-11-10T01:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
андрей таранов
украина
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусом, сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ведомство.Отмечается, что тест сделали перед поездкой президента Украины на Донбасс. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что заболел коронавирусом, однако уточнил, что чувствует себя хорошо.Добавляется, что Таран работает в дистанционном режиме, соблюдая самоизоляцию. Его рабочий график был изменен. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ситуация на украине, андрей таранов, украина, в мире