https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583846318.html

Министр обороны Украины заболел COVID-19

Министр обороны Украины заболел COVID-19

Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусом, сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:14

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распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ситуация на украине

андрей таранов

украина

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусом, сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ведомство.Отмечается, что тест сделали перед поездкой президента Украины на Донбасс. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что заболел коронавирусом, однако уточнил, что чувствует себя хорошо.Добавляется, что Таран работает в дистанционном режиме, соблюдая самоизоляцию. Его рабочий график был изменен. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ситуация на украине, андрей таранов, украина, в мире