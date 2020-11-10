https://ria.ru/20201110/karabakh-1584015890.html

Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху

Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху

США приняли к сведению соглашение по Нагорному Карабаху, ждут подробностей его реализации и будут рады прекращению насилия, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США приняли к сведению соглашение по Нагорному Карабаху, ждут подробностей его реализации и будут рады прекращению насилия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента."Мы приняли к сведению заключенную при посредничестве России договоренность о прекращении боевых действий и будем заинтересованы в том, чтобы узнать больше о деталях и планах по имплементации этой новой договоренности по мере того, как она принимает очертания", - сказал представитель госдепа."Мы будем рады увидеть конец насилия, но еще пока не можем комментировать конкретные детали прекращения огня или последующие шаги. О том, как стороны (конфликта) воспринимают новые договоренности, нужно спрашивать их", - добавил представитель госдепартамента.Он напомнил, что США изначально осуждали эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения и гибель людей.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1584008966.html

нагорный карабах

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта. 2020-11-10T22:13 true PT3M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сша, в мире