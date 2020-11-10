https://ria.ru/20201110/karabakh-1584007534.html

ООН поддержала договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху

ООН поддержала договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху

ООН приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:57

2020-11-10T20:57

2020-11-10T20:57

россия

никол пашинян

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

ильхам алиев

оон

азербайджан

армения

в мире

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. ООН приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Мы очень благодарны российским властям за то, что они сделали", - сказал Дюжаррик, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерреш "вздохнул с облегчением" в связи с информацией о достижении договоренностей.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

россия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, ильхам алиев, оон, азербайджан, армения, в мире