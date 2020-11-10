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ООН поддержала договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху
ООН поддержала договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху
ООН приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T20:57
2020-11-10T20:57
россия
никол пашинян
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
ильхам алиев
оон
азербайджан
армения
в мире
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. ООН приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Мы очень благодарны российским властям за то, что они сделали", - сказал Дюжаррик, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерреш "вздохнул с облегчением" в связи с информацией о достижении договоренностей.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
россия
азербайджан
армения
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россия, никол пашинян, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, ильхам алиев, оон, азербайджан, армения, в мире

ООН поддержала договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху

20:57 10.11.2020
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. ООН приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Мы очень благодарны российским властям за то, что они сделали", - сказал Дюжаррик, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерреш "вздохнул с облегчением" в связи с информацией о достижении договоренностей.
"И наше чувство облегчения связано с надеждой на то, что это положит конец страданиям гражданского населения. Мы приветствуем, что эта договоренность была достигнута. Мы сделаем все, что сможем с нашей стороны, для того чтобы поддержать стороны в исполнении этих соглашений", - указал он.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
РоссияНикол ПашинянАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикИльхам АлиевООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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