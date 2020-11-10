https://ria.ru/20201110/karabakh-1584003709.html

Эрдоган заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Карабахе

Эрдоган заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:23

2020-11-10T20:23

2020-11-10T22:06

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1400x0_80_0_0_36cc84aef0bd8ff82cfe6004d6d6d626.jpg

АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил об участии Турции в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра в Азербайджане. Об этом сообщает администрация турецкого лидера."Наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к стабильному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении", — говорится в сообщении.Отмечается, что достигнутое перемирие является "важным вкладом, который Турция и Россия внесли вместе, и эта возможность должна быть использована для установления справедливого и прочного мира и стабильности в регионе".Источник в МИД России, в свою очередь, пояснил, что роль Анкары в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе ограничивается рамками двустороннего центра по контролю за прекращением огня."Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации от 9 ноября этого года четко определяет согласованные параметры дальнейшего урегулирования нагорнокарабахского конфликта", — сказал он, отвечая на вопрос об участии Турции наряду с Россией в миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе.Он напомнил, что "в соответствии с этим документом, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации"."Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", — указал источник в российском МИД. Центр будет создан на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху.По словам источника, предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут следить за соблюдением перемирия с использованием имеющихся технических средств. "Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", — заключил он.Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее подтвердила эту информацию.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/pashinyan-1584003837.html

нагорный карабах

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах. 2020-11-10T20:23 true PT1M58S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире