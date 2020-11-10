https://ria.ru/20201110/karabakh-1583961796.html

В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами

В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами

Еще пять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, итого пока 20 бортов, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:32

2020-11-10T16:32

2020-11-10T16:38

ил-76

владимир путин

степанакерт

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

в мире

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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, итого пока 20 бортов, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что вылетели 16-й, 17-й, 18-й, 19-й и 20-й по счету самолеты."Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.Сообщается также, что на борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры. Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск-Восточный осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583851706.html

степанакерт

азербайджан

армения

россия

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах. 2020-11-10T16:32 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-76, владимир путин, степанакерт, азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, в мире