https://ria.ru/20201110/karabakh-1583961796.html
В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами
В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами
Еще пять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, итого пока 20 бортов, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:32
2020-11-10T16:32
2020-11-10T16:38
ил-76
владимир путин
степанакерт
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
в мире
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УЛЬЯНОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Еще пять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, итого пока 20 бортов, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что вылетели 16-й, 17-й, 18-й, 19-й и 20-й по счету самолеты."Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.Сообщается также, что на борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры. Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск-Восточный осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583851706.html
степанакерт
азербайджан
армения
россия
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах
Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах.
2020-11-10T16:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ил-76, владимир путин, степанакерт, азербайджан, армения, россия, нагорный карабах, в мире