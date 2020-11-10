https://ria.ru/20201110/karabakh-1583929626.html
В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы
В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:30
2020-11-10T14:30
2020-11-10T14:30
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
совет федерации рф
андрей климов
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Климов напомнил, что ранее Россия, США и Франция выразили единую позицию о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом стоит отметить, что США и Франция входят в НАТО, как, впрочем, и Турция, добавил Климов. Он также не исключил, что Анкара "размышляет, что еще можно сделать" в карабахском направлении.Парламентарий подчеркнул, что достигнутое трехстороннее соглашение - это очень серьезный, емкий, очень конкретный документ, который дает возможности для дальнейших политико-дипломатических шагов в плане урегулирования ситуации.Парламентарий также добавил, что, в отличие от США и Франции, все, что происходит вдоль российских границ, относится к национальным интересам нашей страны.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/zayavlenie-1583893124.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583881213.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"В Карабахе желательно была бы русская база" – житель Степанакерта о военном конфликте в НКР
Местный житель Степанакерта рассказал журналистам РИА Новости, что думает о подписании перемирия главами Армении, России и Азербайджана.
2020-11-10T14:30
true
PT1M58S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, совет федерации рф, андрей климов, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
- это главным образом заслуга Москвы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов
.
"Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы", - сказал сенатор во вторнике в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что это соглашение никоим образом не дезавуирует усилия Минской группы.
Климов напомнил, что ранее Россия, США и Франция выразили единую позицию о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом стоит отметить, что США и Франция входят в НАТО, как, впрочем, и Турция, добавил Климов. Он также не исключил, что Анкара "размышляет, что еще можно сделать" в карабахском направлении.
Парламентарий подчеркнул, что достигнутое трехстороннее соглашение - это очень серьезный, емкий, очень конкретный документ, который дает возможности для дальнейших политико-дипломатических шагов в плане урегулирования ситуации.
Парламентарий также добавил, что, в отличие от США и Франции, все, что происходит вдоль российских границ, относится к национальным интересам нашей страны.
Ранее главы России, Армении
и Азербайджана
приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.