https://ria.ru/20201110/karabakh-1583929626.html

В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы

В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:30

2020-11-10T14:30

2020-11-10T14:30

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

совет федерации рф

андрей климов

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Климов напомнил, что ранее Россия, США и Франция выразили единую позицию о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом стоит отметить, что США и Франция входят в НАТО, как, впрочем, и Турция, добавил Климов. Он также не исключил, что Анкара "размышляет, что еще можно сделать" в карабахском направлении.Парламентарий подчеркнул, что достигнутое трехстороннее соглашение - это очень серьезный, емкий, очень конкретный документ, который дает возможности для дальнейших политико-дипломатических шагов в плане урегулирования ситуации.Парламентарий также добавил, что, в отличие от США и Франции, все, что происходит вдоль российских границ, относится к национальным интересам нашей страны.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/zayavlenie-1583893124.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583881213.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"В Карабахе желательно была бы русская база" – житель Степанакерта о военном конфликте в НКР Местный житель Степанакерта рассказал журналистам РИА Новости, что думает о подписании перемирия главами Армении, России и Азербайджана. 2020-11-10T14:30 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, совет федерации рф, андрей климов, азербайджан, армения, в мире