https://ria.ru/20201110/karabakh-1583926454.html

Россия направит не менее 22 самолетов с миротворцами в Карабах

Россия направит не менее 22 самолетов с миротворцами в Карабах

Россия направит в Карабах не менее 22 военно-транспортных самолётов Ил-76 с миротворцами, следует из видео Национального центра управления обороной РФ,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:14

2020-11-10T14:14

2020-11-10T14:14

ситуация в нагорном карабахе

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

нагорный карабах

ил-76

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия направит в Карабах не менее 22 военно-транспортных самолётов Ил-76 с миротворцами, следует из видео Национального центра управления обороной РФ, опубликованного во вторник."Уточняю график перевозки российского воинского контингента самолетами военно-транспортной авиации: 11 самолётов выполняют полеты в аэродромы назначения, 11 самолетов загружено – ожидают вылета", - говорят служащие центра, отчитываясь о работе начальнику НЦУО генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву.На видеоролике продолжительностью 1,5 минуты Мизинцев поручает провести уточнение графика полётов воздушных судов, обеспечить одновременную работу двух групп самолётов Ил-76 – каждый по три самолета с интервалом между группами не более трех часов - с использованием воздушного пространства Армении и Азербайджана.Ранее стало известно, что лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, одним из пунктов договоренности стало размещение в Карабахе российских миротворцев.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583889518.html

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах. 2020-11-10T14:14 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, нагорный карабах, ил-76, степанакерт, азербайджан, армения, в мире