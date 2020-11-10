Глава Карабаха готов передать Еревану информацию о ситуации в республике
14:01 10.11.2020 (обновлено: 14:43 10.11.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что готов предоставить информацию о ситуации в Карабахе армянским парламентским и внепарламентским силам, передает Sputnik Армения.
"В среду президент НКР готов принять в Степанакерте руководство фракций Национального собрания. Затем он готов продолжить серию встреч с внепарламентскими партиями", - пишет Sputnik.
Как отметили в агентстве, по словам Арутюняна, нынешняя сложная обстановка автоматически сформировала новую повестку. И есть необходимость обсудить эту повестку с основными политическими акторами, представить им всю информацию. С этой целью он обращается к политическим силам Армении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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