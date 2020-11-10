https://ria.ru/20201110/karabakh-1583924127.html

Глава Карабаха готов передать Еревану информацию о ситуации в республике

Глава Карабаха готов передать Еревану информацию о ситуации в республике

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что готов предоставить информацию о ситуации в Карабахе армянским парламентским и... РИА Новости, 10.11.2020

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2020-11-10T14:01

2020-11-10T14:43

араик арутюнян

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что готов предоставить информацию о ситуации в Карабахе армянским парламентским и внепарламентским силам, передает Sputnik Армения."В среду президент НКР готов принять в Степанакерте руководство фракций Национального собрания. Затем он готов продолжить серию встреч с внепарламентскими партиями", - пишет Sputnik.Как отметили в агентстве, по словам Арутюняна, нынешняя сложная обстановка автоматически сформировала новую повестку. И есть необходимость обсудить эту повестку с основными политическими акторами, представить им всю информацию. С этой целью он обращается к политическим силам Армении.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, нагорно-карабахская республика, армения, в мире