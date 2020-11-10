https://ria.ru/20201110/karabakh-1583909959.html

В Госдуме оценили соглашение по Карабаху

В Госдуме оценили соглашение по Карабаху

России в очередной раз удалось сделать то, что не смогли мировые лидеры - став инициатором прекращения огня в Карабахе и введения миротворцев, РФ в очередной... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:03

2020-11-10T13:03

2020-11-10T13:03

ситуация в нагорном карабахе

дональд трамп

госдума рф

елена панина

сша

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. России в очередной раз удалось сделать то, что не смогли мировые лидеры - став инициатором прекращения огня в Карабахе и введения миротворцев, РФ в очередной раз подтвердила свой статус гаранта мира в Закавказье, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы."России удалось сделать то, чего не удалось ни (президенту США Дональду) Трампу, ни (лидеру Франции Эммануэлю) Макрону – прекратить войну. Наша страна в очередной раз подтвердила свой статус гаранта мира в Закавказье", - сказала Панина.По мнению политика, очень важно, что линия разграничения, на которой будут находиться российские миротворцы, примерно соответствует границам этнических ареалов на момент начала конфликта в конце 1980-х годов."Важно, чтобы этот статус-кво не был нарушен с той или другой стороны, чтобы ни у кого не было искушения вновь раскачать ситуацию, довести ее до кровавого конфликта", - отметила депутат.Парламентарий отметила, что достигнутое мирное урегулирование становится еще одним шагом к созданию региональной системы безопасности в Закавказье с участием всех ключевых игроков."Фундаментом этой системы является российское присутствие в регионе, развитие сотрудничества с государствами Закавказья, имеющими с нашей страной тесные культурные и экономические связи", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, госдума рф, елена панина, сша, азербайджан, армения, в мире