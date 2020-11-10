https://ria.ru/20201110/karabakh-1583904242.html
США и Франция не участвовали в договоренностях по Карабаху, заявил Песков
США и Франция не участвовали в договоренностях по Карабаху, заявил Песков
США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху - это трехстороннее соглашение России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:34
2020-11-10T12:34
2020-11-10T12:34
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху - это трехстороннее соглашение России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/zayavlenie-1583893124.html
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нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, дмитрий песков, франция, сша, азербайджан, армения, в мире