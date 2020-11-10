https://ria.ru/20201110/karabakh-1583897009.html

Секретарь Совбеза Карабаха покинул пост в знак протеста

Секретарь Совбеза Карабаха покинул пост в знак протеста

Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что покидает свой пост в знак протеста против соглашения о... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:09

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россия

самвел бабаян

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что покидает свой пост в знак протеста против соглашения о прекращении войны в Карабахе.Он считает решение руководителей Армении и Карабаха "единоличным", а их слова - не соответствующими сложившимся реалиям.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583875071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самвел бабаян, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире