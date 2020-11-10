Секретарь Совбеза Карабаха покинул пост в знак протеста
12:09 10.11.2020 (обновлено: 12:37 10.11.2020)
ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что покидает свой пост в знак протеста против соглашения о прекращении войны в Карабахе.
Он считает решение руководителей Армении и Карабаха "единоличным", а их слова - не соответствующими сложившимся реалиям.
"В ответ на это и в знак протеста против подобных преступных действий заявляю, что отказываюсь от высшего звания "Герой Арцаха" и прекращаю полномочия на посту секретаря Совета безопасности", - написал Бабаян в Facebook.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.