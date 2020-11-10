https://ria.ru/20201110/karabakh-1583886024.html
Активные бои на передовой в Карабахе прекращены, заявили в Армении
Активные бои на передовой в Карабахе прекращены, заявили в Армении
Активные боевые действия в Карабахе по всей передовой линии прекращены, сообщила во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:18
2020-11-10T11:18
2020-11-10T11:24
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Активные боевые действия в Карабахе по всей передовой линии прекращены, сообщила во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян."Активные боевые действия по всей линии фронта прекращены. Начиная с 06.00 (05.00 мск) сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.)", - написала Степанян в Facebook.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/karabakh-1583865179.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, армения, в мире