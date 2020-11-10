В Карабахе разместят только российских миротворцев, заявили в МИД
11:14 10.11.2020 (обновлено: 11:32 10.11.2020)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения будут размещены только российские миротворцы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, - о миротворческих силах. Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах в зоне, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.