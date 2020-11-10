https://ria.ru/20201110/karabakh-1583882482.html
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Карабахе, сообщил источник
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Карабахе, сообщил источник
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:03
2020-11-10T11:03
2020-11-10T11:11
никол пашинян
мевлют чавушоглу
сергей лавров
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581626216_0:136:3072:1864_1400x0_80_0_0_0027e3f3bf2775f8ff744de2056d4d24.jpg
АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости источник в турецком МИД."Наш министр провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе", - сообщил источникРанее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583880937.html
россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581626216_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_d8c6d973001c03018dace8cbbdbafe5b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, мевлют чавушоглу, сергей лавров, россия, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире