https://ria.ru/20201110/karabakh-1583882482.html

Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Карабахе, сообщил источник

Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Карабахе, сообщил источник

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 10.11.2020

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никол пашинян

мевлют чавушоглу

сергей лавров

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости источник в турецком МИД."Наш министр провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе", - сообщил источникРанее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583880937.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, мевлют чавушоглу, сергей лавров, россия, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире