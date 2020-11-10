https://ria.ru/20201110/karabakh-1583875071.html

Пашинян рассказал о позиции армянских военных по Карабаху

Пашинян рассказал о позиции армянских военных по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные настаивали на подписании соглашения по Карабаху, так как армия уже не могла сопротивляться. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:26

2020-11-10T10:26

2020-11-10T11:25

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные настаивали на подписании соглашения по Карабаху, так как армия уже не могла сопротивляться.Премьер отметил, что если бы о соглашении объявили ранее, снизилась бы боеспособность армии. По его словам, в целом страна оказалась не готова к ведению боевых действий. Поэтому Ереван и руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики решили как можно скорее прекратить войну, чтобы избежать более тяжелых последствий.При этом, добавил Пашинян, бои в Карабахе полностью не прекратились. Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Перемирие начинается с 10 ноября. По его условиям Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Подписанный в ночь на 10 ноября документ — четвертая попытка добиться устойчивой деэсклации, предыдущие три оказались безуспешны. Нынешние договоренности достигнуты после того, как над Арменией вне зоны боевых действий сбили российский вертолет.

https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583857670.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, в мире