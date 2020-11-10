Пашинян рассказал о позиции армянских военных по Карабаху
10:26 10.11.2020 (обновлено: 11:25 10.11.2020)
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные настаивали на подписании соглашения по Карабаху, так как армия уже не могла сопротивляться.
"Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", — приводит слова политика Sputnik Армения.
Премьер отметил, что если бы о соглашении объявили ранее, снизилась бы боеспособность армии. По его словам, в целом страна оказалась не готова к ведению боевых действий. Поэтому Ереван и руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики решили как можно скорее прекратить войну, чтобы избежать более тяжелых последствий.
При этом, добавил Пашинян, бои в Карабахе полностью не прекратились.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Перемирие начинается с 10 ноября.
По его условиям Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Подписанный в ночь на 10 ноября документ — четвертая попытка добиться устойчивой деэсклации, предыдущие три оказались безуспешны. Нынешние договоренности достигнуты после того, как над Арменией вне зоны боевых действий сбили российский вертолет.