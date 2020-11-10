https://ria.ru/20201110/karabakh-1583863413.html

В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"

В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"

Минобороны и генштаб ВС Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно", но они будут выполнять решения руководства страны РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:17

2020-11-10T08:17

2020-11-10T08:17

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583334681_0:320:3071:2047_1400x0_80_0_0_6e5800b51f9aa4d3aabb93cd476461a0.jpg

Минобороны и генштаб ВС Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно", но они будут выполнять решения руководства страныРИА Новости

нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, армения, в мире