https://ria.ru/20201110/karabakh-1583863413.html
В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
Минобороны и генштаб ВС Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно", но они будут выполнять решения руководства страны РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:17
2020-11-10T08:17
2020-11-10T08:17
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
армения
в мире
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Минобороны и генштаб ВС Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно", но они будут выполнять решения руководства страныРИА Новости
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, армения, в мире