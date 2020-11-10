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Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
07:43 10.11.2020 (обновлено: 08:13 10.11.2020)
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о трехстороннем заявлении по Карабаху из прессы и не участвовал в каких-либо обсуждениях, а также заявил, что, принимая во внимание озабоченность людей, немедленно инициирует политические консультации.
"Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах", - говорится в заявлении Саркисяна на сайте президента республики.
"Принимая во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей... я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов", - добавил он.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.
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