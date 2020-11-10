https://ria.ru/20201110/karabakh-1583861044.html

Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о трехстороннем заявлении по Карабаху из прессы и не участвовал в каких-либо обсуждениях, а также заявил,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T07:43

2020-11-10T07:43

2020-11-10T08:13

армен саркисян

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о трехстороннем заявлении по Карабаху из прессы и не участвовал в каких-либо обсуждениях, а также заявил, что, принимая во внимание озабоченность людей, немедленно инициирует политические консультации."Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах", - говорится в заявлении Саркисяна на сайте президента республики."Принимая во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей... я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов", - добавил он.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире