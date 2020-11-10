https://ria.ru/20201110/karabakh-1583858071.html

Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху

Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:56

2020-11-10T05:56

2020-11-10T06:15

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

россия

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху, заявила РИА Новости депутат Иветта Тоноян.Президент России Владимир Путин 10 ноября заявил, что он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе. По его словам, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы."Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения", - сказала Тоноян.Однако другой депутат Наира Зограбян сказала журналистам, что оппозиция не уверена, что у нее есть возможность отменить участие Еревана в договоренностях.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

россия

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, россия, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире