https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html

Появилось видео отправки миротворцев в Карабах

Появилось видео отправки миротворцев в Карабах

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры отправки российских миротворцев на самолетах транспортной авиации в зону конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:37

2020-11-10T05:37

2020-11-10T05:37

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры отправки российских миротворцев на самолетах транспортной авиации в зону конфликта в Нагорном Карабахе.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент Владимир Путин, боевые действия в зоне конфликта будут полностью остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в регионе будут размещены российские миротворцы.На ролике можно увидеть погрузку внедорожника и личного состава на борт самолета.Как уточнили в Минобороны, в регионе развернут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.Переброска осуществляется на самолетах Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. Россия приступит к развертыванию контингента с 6.00 мск параллельно с выводом армянских вооруженных сил.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583854724.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, азербайджан, армения, в мире