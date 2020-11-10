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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html
Появилось видео отправки миротворцев в Карабах
Появилось видео отправки миротворцев в Карабах
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры отправки российских миротворцев на самолетах транспортной авиации в зону конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:37
2020-11-10T05:37
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры отправки российских миротворцев на самолетах транспортной авиации в зону конфликта в Нагорном Карабахе.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент Владимир Путин, боевые действия в зоне конфликта будут полностью остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в регионе будут размещены российские миротворцы.На ролике можно увидеть погрузку внедорожника и личного состава на борт самолета.Как уточнили в Минобороны, в регионе развернут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.Переброска осуществляется на самолетах Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. Россия приступит к развертыванию контингента с 6.00 мск параллельно с выводом армянских вооруженных сил.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583854724.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Появилось видео отправки миротворцев в Карабах

05:37 10.11.2020
 
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры отправки российских миротворцев на самолетах транспортной авиации в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент Владимир Путин, боевые действия в зоне конфликта будут полностью остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в регионе будут размещены российские миротворцы.
Заявление президента РФ В. Путина по поводу ситуции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
04:00Ситуация в Нагорном Карабахе
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На ролике можно увидеть погрузку внедорожника и личного состава на борт самолета.
Как уточнили в Минобороны, в регионе развернут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Переброска осуществляется на самолетах Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. Россия приступит к развертыванию контингента с 6.00 мск параллельно с выводом армянских вооруженных сил.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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