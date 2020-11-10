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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857352.html
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:33
2020-11-10T05:33
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра

05:33 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщина у разрушенного дома в городе Гянджа
Женщина у разрушенного дома в городе Гянджа - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 6.00 (мск) 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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