https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857352.html
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:33
2020-11-10T05:33
2020-11-10T05:33
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире