https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857352.html

Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра

Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра

Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:33

2020-11-10T05:33

2020-11-10T05:33

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире