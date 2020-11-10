https://ria.ru/20201110/karabakh-1583853577.html

Пашинян заявил, что подписанию заявления по Карабаху не было альтернативы

Пашинян заявил, что подписанию заявления по Карабаху не было альтернативы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении, что иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху, не было, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:32

2020-11-10T03:32

2020-11-10T04:10

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении, что иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху, не было, передает Sputnik Армения.Пашинян не назвал причины принятого им решения, объясняя это тем, что может многим навредить.Армянский премьер добавил, что решение принято "в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией". "Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана", - добавил он.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, боевые действия останавливаются с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян назвал это соглашение крайне тяжелым решением для него.Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым решением для него. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире