Пашинян заявил, что подписанию заявления по Карабаху не было альтернативы
03:32 10.11.2020 (обновлено: 04:10 10.11.2020)
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении, что иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху, не было, передает Sputnik Армения.
Пашинян не назвал причины принятого им решения, объясняя это тем, что может многим навредить.
"Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни солдат, стоящих на постах. Все, кто громит сейчас - бьет со спины солдата в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуши. Есть и такие люди, чьи намерения справедливые и искренние. Это родные погибших солдат и перед ними я встаю на колени", - сказал Пашинян в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Армянский премьер добавил, что решение принято "в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией". "Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана", - добавил он.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, боевые действия останавливаются с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян назвал это соглашение крайне тяжелым решением для него.
Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым решением для него. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.
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