Алиев считает, что Армения капитулировала в войне в Карабахе
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Баку считает, что Армения по сути капитулировала, подписав документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"У вопроса есть военное решение, но я хотел решить вопрос политическим путем... Получилось так, как я говорил: военный этап завершен, переходим к политическому вопросу. Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути признание поражения, это капитуляция в войне", - заявил Алиев в обращении к нации, транслировавшемся телеканалом AzTV.
Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
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