https://ria.ru/20201110/karabakh-1583852384.html
Глава Совбеза Карабаха пытался сорвать договоренности о прекращении огня
Глава Совбеза Карабаха пытался сорвать договоренности о прекращении огня
Секретарь Совбеза непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что пытался пресечь подписание заявления о прекращении огня. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:11
2020-11-10T03:11
2020-11-10T03:11
ситуация в нагорном карабахе
россия
самвел бабаян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что пытался пресечь подписание заявления о прекращении огня.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самвел бабаян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире