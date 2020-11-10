https://ria.ru/20201110/karabakh-1583852204.html
Турецкие военные будут работать в миротворческом центре в Карабахе
Турецкие военные будут работать в миротворческом центре в Карабахе
Турецкие военные совместно с российскими будут размещены в миротворческом центре в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:06
2020-11-10T03:06
2020-11-10T03:06
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ильхам алиев
турция
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Турецкие военные совместно с российскими будут размещены в миротворческом центре в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Ранее он сообщил, что Россия и Турция разместят миротворцев в Нагорном Карабахе в рамках соглашения о прекращении военных действий в регионе, подписанном РФ, Арменией и Азербайджаном.Он подчеркнул, что Турция будет играть роль в контроле за перемирием.
россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире