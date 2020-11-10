https://ria.ru/20201110/karabakh-1583852204.html

Турецкие военные будут работать в миротворческом центре в Карабахе

Турецкие военные будут работать в миротворческом центре в Карабахе

Турецкие военные совместно с российскими будут размещены в миротворческом центре в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:06

2020-11-10T03:06

2020-11-10T03:06

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

турция

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Турецкие военные совместно с российскими будут размещены в миротворческом центре в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Ранее он сообщил, что Россия и Турция разместят миротворцев в Нагорном Карабахе в рамках соглашения о прекращении военных действий в регионе, подписанном РФ, Арменией и Азербайджаном.Он подчеркнул, что Турция будет играть роль в контроле за перемирием.

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире