Алиев рассказал, сколько российские миротворцы будут находится в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетки, если Баку и Ереван не будут против, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - заявил Алиев в обращении к народу.
Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта