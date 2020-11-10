Алиев заявил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeИльхам Алиев
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
"Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в урегулировании и в предыдущие годы, и особенно в период "горячей" фазы конфликта. То, что сегодня три руководителя стран подписывают документ, говорит об особой роли РФ в урегулировании этого конфликта, и уверен, что роль РФ в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой", - отметил Алиев.
Он поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за его активное участие в политическом урегулировании конфликта.
"Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития", - заявил Алиев Путину в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе.
По его словам, планируется разблокировать основные трассы в регионе, что будет выгодно всему региону. Он подчеркнул, что с радостью подписывает документ.
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