https://ria.ru/20201110/karabakh-1583850895.html

Алиев заявил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция

Алиев заявил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:45

2020-11-10T02:45

2020-11-10T02:45

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

турция

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворцев в Нагорном Карабахе разместят Россия и Турция.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.Он поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за его активное участие в политическом урегулировании конфликта."Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития", - заявил Алиев Путину в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе.По его словам, планируется разблокировать основные трассы в регионе, что будет выгодно всему региону. Он подчеркнул, что с радостью подписывает документ.

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире