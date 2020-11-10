https://ria.ru/20201110/karabakh-1583850634.html

Миротворческий контингент России в Карабахе составляют подразделения ЦВО

Миротворческий контингент России в Карабахе составляют подразделения ЦВО

Основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе составят подразделения Центрального военного округа, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:41

2020-11-10T02:41

2020-11-10T02:41

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе составят подразделения Центрального военного округа, сообщает Минобороны России."Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские миротворцы выдвинулись в Карабах, убытие осуществляется самолетами Ил-76 с аэродрома Ульяновска.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире