https://ria.ru/20201110/karabakh-1583850150.html
Агдамский район до 20 ноября должен быть возвращен Азербайджану
Агдамский район до 20 ноября должен быть возвращен Азербайджану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с принятием президентами Армении, РФ и Азербайджана трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху наступает... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T02:34
2020-11-10T02:34
2020-11-10T02:34
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с принятием президентами Армении, РФ и Азербайджана трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху наступает "конец" конфликта в регионе, Алиев сообщил, что до 20 ноября Агдамский район должен быть возвращен под контроль Азербайджана.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире