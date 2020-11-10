https://ria.ru/20201110/karabakh-1583849969.html

Россия направила в Карабах почти две тысячи миротворцев

Россия направила в Карабах почти две тысячи миротворцев

Российские миротворцы отправились в Нагорный Карабах, переброска осуществляется самолетами Ил-76 из Ульяновска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:31

2020-11-10T02:31

2020-11-10T04:04

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы отправились в Нагорный Карабах, переброска осуществляется самолетами Ил-76 из Ульяновска, сообщили в Минобороны.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, боевые действия останавливаются с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, будут размещены российские миротворцы.Как уточнили в Минобороны, в Карабахе развернут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.

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нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире