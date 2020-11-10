https://ria.ru/20201110/karabakh-1583849774.html
Алиев: прекращение огня в Карабахе приведет к долгосрочному миру
Алиев: прекращение огня в Карабахе приведет к долгосрочному миру
Баку считает, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является историческим и приведет к долгосрочному миру, заявил президент... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T02:30
2020-11-10T02:30
2020-11-10T02:30
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Баку считает, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является историческим и приведет к долгосрочному миру, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию", - заявил Алиев Путину в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе."Нагорнокарабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к концу, является историческим событием, в первую очередь для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации", - отметил Алиев.Он отметил, что это также торжество международного права и имплементация ранее принятых резолюций ООН, которые "оставались, к сожалению, на бумаге долгое время".
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире