https://ria.ru/20201110/karabakh-1583849774.html

Алиев: прекращение огня в Карабахе приведет к долгосрочному миру

Алиев: прекращение огня в Карабахе приведет к долгосрочному миру

Баку считает, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является историческим и приведет к долгосрочному миру, заявил президент... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:30

2020-11-10T02:30

2020-11-10T02:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Баку считает, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является историческим и приведет к долгосрочному миру, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию", - заявил Алиев Путину в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе."Нагорнокарабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к концу, является историческим событием, в первую очередь для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации", - отметил Алиев.Он отметил, что это также торжество международного права и имплементация ранее принятых резолюций ООН, которые "оставались, к сожалению, на бумаге долгое время".

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире