https://ria.ru/20201110/karabakh-1583848669.html

Алиев: в деле урегулирования карабахского конфликта поставлена точка

Алиев: в деле урегулирования карабахского конфликта поставлена точка

Соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе ставит точку в урегулировании этого конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:04

2020-11-10T02:04

2020-11-10T03:41

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе ставит точку в урегулировании этого конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, боевые действия останавливаются с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян назвал это соглашение крайне тяжелым решением для него.Глава Азербайджана выразил благодарность российскому коллеге за "активное участие в урегулировании и в предыдущие годы, и особенно в период "горячей" фазы конфликта". "То, что сегодня три руководителя стран подписывают документ, говорит об особой роли РФ в урегулировании этого конфликта, и уверен, что роль РФ в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой", - подчеркнул он.Азербайджанский лидер также сообщил, что, согласно принятому трехстороннему заявлению по Карабаху, Армения обязалась до 15 ноября возвратить Азербайджану Кельбеджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район, оставив при этом за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией."По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута", - зачитал Алиев заявление в своем обращении к народу.По его словам, Азербайджан "гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами карабахского конфликта договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня."Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития", - добавил Алиев.Он подтвердил планы разблокировать основные трассы в регионе, что будет выгодно всему региону.Президент выразил уверенность, что урегулирование конфликта отвечает интересам народов Азербайджана и Армении, как и в целом стран региона."Нагорнокарабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к концу, является историческим событием, в первую очередь для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации", - добавил Алиев.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583851163.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583850634.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, ильхам алиев, в мире