https://ria.ru/20201110/karabakh-1583848201.html
Путин: Азербайджан и Армения остаются в Карабахе на занятых ими позициях
Путин: Азербайджан и Армения остаются в Карабахе на занятых ими позициях
Азербайджан и Армения останавливаются в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:56
2020-11-10T01:56
2020-11-10T01:56
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Азербайджан и Армения останавливаются в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и российский лидер подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире