https://ria.ru/20201110/karabakh-1583848201.html

Путин: Азербайджан и Армения остаются в Карабахе на занятых ими позициях

Путин: Азербайджан и Армения остаются в Карабахе на занятых ими позициях

Азербайджан и Армения останавливаются в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:56

2020-11-10T01:56

2020-11-10T01:56

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Азербайджан и Армения останавливаются в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и российский лидер подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире