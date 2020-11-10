https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847732.html

В здание правительства Армении ворвались протестующие

В здание правительства Армении ворвались протестующие

Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договоренностях по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:50

2020-11-10T01:50

2020-11-10T03:23

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договоренностях по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.Судя по трансляциям местных СМИ, протестующие бьют стекла на первом этаже, сорвали вывеску. Также на площади перед правительством слышны звуки, похожие на выстрелы.Часть протестующих призвала направиться к дому премьер-министра Армении Николы Пашиняна.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия останавливаются с полуночи по московскому времени. Премьер Армении Никол Пашинян назвал это соглашение крайне тяжелым решением.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире