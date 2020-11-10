https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847338.html
Президент непризнанной НКР дал согласие закончить войну
Президент непризнанной НКР дал согласие закончить войну
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что согласился закончить войну "на час раньше", учитывая сложившуюся тяжелейшую... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:43
2020-11-10T01:43
2020-11-10T01:53
араик арутюнян
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что согласился закончить войну "на час раньше", учитывая сложившуюся тяжелейшую ситуацию и во избежание дальнейших многочисленных жертв.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
араик арутюнян, россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире