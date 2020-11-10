Президент непризнанной НКР дал согласие закончить войну

"Учитывая сложившуюся тяжелейшую ситуацию, чтобы избежать дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), я дал свое согласие на то, чтобы закончить войну на час раньше", - написал Арутюнян в Facebook.