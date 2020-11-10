https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847225.html
В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев
В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев
В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления, посвященного прекращению боевых действий в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:40
2020-11-10T01:40
2020-11-10T03:12
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления, посвященного прекращению боевых действий в регионе.Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что совместного с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Российские миротворцы, по словам президента, будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с республикой Арменией.После подписания соглашения, как сообщил Путин, в регионе будут разблокированы все транспортные узлы.Глава государства выразил надежду, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления, посвященного прекращению боевых действий в регионе.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что совместного с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе.
"Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", - сказал Путин.
Российские миротворцы, по словам президента, будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с республикой Арменией.
После подписания соглашения, как сообщил Путин, в регионе будут разблокированы все транспортные узлы.
Глава государства выразил надежду, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан
обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США
и Франции
призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.