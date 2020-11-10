https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847225.html

В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев

В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев

В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления, посвященного прекращению боевых действий в... РИА Новости, 10.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев, об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления, посвященного прекращению боевых действий в регионе.Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что совместного с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Российские миротворцы, по словам президента, будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с республикой Арменией.После подписания соглашения, как сообщил Путин, в регионе будут разблокированы все транспортные узлы.Глава государства выразил надежду, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире