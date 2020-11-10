https://ria.ru/20201110/karabakh-1583846964.html
Песков подтвердил факт подписания заявления о прекращении огня в Карабахе
Песков подтвердил факт подписания заявления о прекращении огня в Карабахе
Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:36
2020-11-10T01:36
2020-11-10T01:36
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никол пашинян, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире