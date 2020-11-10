https://ria.ru/20201110/karabakh-1583846964.html

Песков подтвердил факт подписания заявления о прекращении огня в Карабахе

Песков подтвердил факт подписания заявления о прекращении огня в Карабахе

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:36

2020-11-10T01:36

2020-11-10T01:36

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире