https://ria.ru/20201110/karabakh-1583845291.html
Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:54
2020-11-10T00:54
2020-11-10T02:28
россия
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Информацию о подписании соглашения подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Армянский премьер отметил, что решение принято "в результате глубокого анализа военной ситуации". Он назвал такой шаг лучшим в сложившейся обстановке и назвал прекращение боевых действий "не победой", но и "не поражением"."Мы никогда не признаем себя побежденными, и это должно стать началом нашего национального единения и возрождения. Склоняю колени перед всеми нашими погибшими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, добровольцами, которые своей жизнью защитили и защищают родину. Они своей самоотверженностью спасли арцахских армян. Мы боролись до конца и мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения, да здравствует Арцах", - заключил Пашинян.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
сообщил, что подписал с президентами России
и Азербайджана
Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе
.
Информацию о подписании соглашения подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01.00", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Армянский премьер отметил, что решение принято "в результате глубокого анализа военной ситуации". Он назвал такой шаг лучшим в сложившейся обстановке и назвал прекращение боевых действий "не победой", но и "не поражением".
"Мы никогда не признаем себя побежденными, и это должно стать началом нашего национального единения и возрождения. Склоняю колени перед всеми нашими погибшими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, добровольцами, которые своей жизнью защитили и защищают родину. Они своей самоотверженностью спасли арцахских армян. Мы боролись до конца и мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения, да здравствует Арцах", - заключил Пашинян.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан
обвиили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США
и Франции
призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.