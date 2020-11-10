https://ria.ru/20201110/karabakh-1583845291.html

Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе

Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:54

2020-11-10T00:54

2020-11-10T02:28

россия

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Информацию о подписании соглашения подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Армянский премьер отметил, что решение принято "в результате глубокого анализа военной ситуации". Он назвал такой шаг лучшим в сложившейся обстановке и назвал прекращение боевых действий "не победой", но и "не поражением"."Мы никогда не признаем себя побежденными, и это должно стать началом нашего национального единения и возрождения. Склоняю колени перед всеми нашими погибшими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, добровольцами, которые своей жизнью защитили и защищают родину. Они своей самоотверженностью спасли арцахских армян. Мы боролись до конца и мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения, да здравствует Арцах", - заключил Пашинян.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире