https://ria.ru/20201110/ivanovo-1583880650.html

Завершено строительство Западного обхода города Иваново

Завершено строительство Западного обхода города Иваново

Завершено строительство заключительного этапа Западного обхода города Иваново: стратегически важный объект позволит полностью убрать с городских улиц транзитный РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:50

2020-11-10T10:50

2020-11-10T10:50

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 10 ноя – РИА Новости. Завершено строительство заключительного этапа Западного обхода города Иваново: стратегически важный объект позволит полностью убрать с городских улиц транзитный трафик с Ярославского и Владимирского направлений, сообщил РИА Новости начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.Старт движению по новой автотрассе дали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко."Дорога "Аэропорт "Иваново" – ул. Станкостроителей" завершает строительство Западного обхода города Иваново. По ней весь транзитный транспорт в направлении Владимира и Ярославля пойдет в обход областного центра. При этом время в пути для транзитных автомобилей сокращается в два раза", – сказал собеседник агентства.По его словам, новый участок протяженностью 2,8 километра построен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", расчетная интенсивность движения составляет 10 тысяч автомобилей в сутки. Реализация проекта обошлась в 708 миллионов рублей. Новая трасса имеет четыре полосы движения, две кольцевых развязки, на одной из которых установлена надпись "Иваново" из букв, стилизованных принтами знаменитых ивановских ситцев. Для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов на дороге установлены барьерные ограждения, интеллектуальная система управления освещением, пешеходные переходы, также для контроля ситуации на дороге работают пять комплексов фиксации нарушений ПДД, 12 камер видеонаблюдения.К строительству новой дороги приступили в прошлом году: в начале года выполнен проект, в ноябре начаты строительные работы, которые за год полностью завершены. "Мы готовы выполнять любые задачи, и сегодня показываем результат - от идеи строительства в феврале 2019 года до итога в ноябре 2020 года", - процитировали в пресс-службе главу региона.

https://ria.ru/20201109/byudzhet-1583692072.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский