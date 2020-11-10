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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201110/islam-1584014938.html
Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
Брак между мусульманином и женщиной другой веры в России возможен, если она уважает ислам и не мешает воспитанию детей в его традиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:05
2020-11-10T23:09
религия и мировоззрение
россия
духовное управление мусульман г. москвы
новости - религия и мировоззрение
ильдар аляутдинов
москва
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Брак между мусульманином и женщиной другой веры в России возможен, если она уважает ислам и не мешает воспитанию детей в его традиции, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета улемов ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Ранее Совет улемов ДУМ РФ опубликовал заключение, согласно которому браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям Священного Корана"."Согласно принятому документу, на территории Российской Федерации мусульманин может вступить в брак только с мусульманкой, за исключением некоторых случаев, если местный муфтий посчитает такой брак возможным. Например, если женщине близок ислам, она уважает его каноны и не будет препятствовать мужу воспитывать детей в традициях Ислама", - сказал Аляутдинов.При этом женщина может вступить в такой брак, оставаясь в другой конфессии. "Данное постановление не обязывает женщину принимать ислам до вступления в брак, так как этот шаг должен быть совершен осознанно, с пониманием сущности религии и веры, а не для того, чтобы только выйти замуж", - подчеркнул муфтий.При этом о недопустимости или нежелательности брака между представителями разных конфессий говорится и в христианстве, и в иудазиме, напомнил муфтий. "Например, РПЦ дает пояснение по данному вопросу в документе "О канонических аспектах церковного брака", - уточнил он."Сейчас в России заключается много межконфессиональных браков. Практика показывает, что в таких союзах дети, подрастая, не знают, к какой вере себя отнести, они могут ходить и в храм, и мечеть. Это отрицательно сказывается на их дальнейшем развитии как личности, так как утрачивается их национальная и религиозная идентичность. Кроме этого, в большинстве случаев межконфессиональные браки расторгаются из-за часто возникающих недопониманий между супругами или их родственниками", - рассказал Аляутдинов.По его словам, именно "увеличение количества разводов, ослабление в обществе религиозных основ, отсутствие в семьях духовного воспитания" побудило Совет улемов ДУМ РФ принять заключение о межконфессиональных браках."Конечно, есть и случаи успешных браков, когда супруги приходят к взаимопониманию как в отношениях между собой, так и в вопросе воспитания детей. Поэтому в документе и оговаривается, что в исключительных случаях межконфессиональные браки по решению муфтия все же возможны", - сказал Аляутдинов.Также в Совете улемов подчеркнули, что их заключение не имеет обратной силы."Даная фетва не распространяется на ранее заключенные браки между представителями разных конфессий, они остаются действительными. Тем же, кто еще не состоит в семейных отношениях, важно принять во внимание данное богословское заключение и суметь расставить правильные приоритеты", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201110/brak-1583989844.html
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россия, духовное управление мусульман г. москвы, новости - религия и мировоззрение, ильдар аляутдинов, москва

Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке

22:05 10.11.2020 (обновлено: 23:09 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Брак между мусульманином и женщиной другой веры в России возможен, если она уважает ислам и не мешает воспитанию детей в его традиции, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета улемов ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Ранее Совет улемов ДУМ РФ опубликовал заключение, согласно которому браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям Священного Корана".
"Согласно принятому документу, на территории Российской Федерации мусульманин может вступить в брак только с мусульманкой, за исключением некоторых случаев, если местный муфтий посчитает такой брак возможным. Например, если женщине близок ислам, она уважает его каноны и не будет препятствовать мужу воспитывать детей в традициях Ислама", - сказал Аляутдинов.
При этом женщина может вступить в такой брак, оставаясь в другой конфессии. "Данное постановление не обязывает женщину принимать ислам до вступления в брак, так как этот шаг должен быть совершен осознанно, с пониманием сущности религии и веры, а не для того, чтобы только выйти замуж", - подчеркнул муфтий.
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При этом о недопустимости или нежелательности брака между представителями разных конфессий говорится и в христианстве, и в иудазиме, напомнил муфтий. "Например, РПЦ дает пояснение по данному вопросу в документе "О канонических аспектах церковного брака", - уточнил он.
"Сейчас в России заключается много межконфессиональных браков. Практика показывает, что в таких союзах дети, подрастая, не знают, к какой вере себя отнести, они могут ходить и в храм, и мечеть. Это отрицательно сказывается на их дальнейшем развитии как личности, так как утрачивается их национальная и религиозная идентичность. Кроме этого, в большинстве случаев межконфессиональные браки расторгаются из-за часто возникающих недопониманий между супругами или их родственниками", - рассказал Аляутдинов.
По его словам, именно "увеличение количества разводов, ослабление в обществе религиозных основ, отсутствие в семьях духовного воспитания" побудило Совет улемов ДУМ РФ принять заключение о межконфессиональных браках.
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"Конечно, есть и случаи успешных браков, когда супруги приходят к взаимопониманию как в отношениях между собой, так и в вопросе воспитания детей. Поэтому в документе и оговаривается, что в исключительных случаях межконфессиональные браки по решению муфтия все же возможны", - сказал Аляутдинов.
Также в Совете улемов подчеркнули, что их заключение не имеет обратной силы.
"Даная фетва не распространяется на ранее заключенные браки между представителями разных конфессий, они остаются действительными. Тем же, кто еще не состоит в семейных отношениях, важно принять во внимание данное богословское заключение и суметь расставить правильные приоритеты", - заключил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеРоссияДуховное управление мусульман г. МосквыНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМосква
 
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