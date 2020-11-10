https://ria.ru/20201110/islam-1584014938.html

Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке

Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке

Брак между мусульманином и женщиной другой веры в России возможен, если она уважает ислам и не мешает воспитанию детей в его традиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T22:05

2020-11-10T22:05

2020-11-10T23:09

религия и мировоззрение

россия

духовное управление мусульман г. москвы

новости - религия и мировоззрение

ильдар аляутдинов

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8a466d3bfc6cdba9174f964e9a8d0b32.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Брак между мусульманином и женщиной другой веры в России возможен, если она уважает ислам и не мешает воспитанию детей в его традиции, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета улемов ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Ранее Совет улемов ДУМ РФ опубликовал заключение, согласно которому браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям Священного Корана"."Согласно принятому документу, на территории Российской Федерации мусульманин может вступить в брак только с мусульманкой, за исключением некоторых случаев, если местный муфтий посчитает такой брак возможным. Например, если женщине близок ислам, она уважает его каноны и не будет препятствовать мужу воспитывать детей в традициях Ислама", - сказал Аляутдинов.При этом женщина может вступить в такой брак, оставаясь в другой конфессии. "Данное постановление не обязывает женщину принимать ислам до вступления в брак, так как этот шаг должен быть совершен осознанно, с пониманием сущности религии и веры, а не для того, чтобы только выйти замуж", - подчеркнул муфтий.При этом о недопустимости или нежелательности брака между представителями разных конфессий говорится и в христианстве, и в иудазиме, напомнил муфтий. "Например, РПЦ дает пояснение по данному вопросу в документе "О канонических аспектах церковного брака", - уточнил он."Сейчас в России заключается много межконфессиональных браков. Практика показывает, что в таких союзах дети, подрастая, не знают, к какой вере себя отнести, они могут ходить и в храм, и мечеть. Это отрицательно сказывается на их дальнейшем развитии как личности, так как утрачивается их национальная и религиозная идентичность. Кроме этого, в большинстве случаев межконфессиональные браки расторгаются из-за часто возникающих недопониманий между супругами или их родственниками", - рассказал Аляутдинов.По его словам, именно "увеличение количества разводов, ослабление в обществе религиозных основ, отсутствие в семьях духовного воспитания" побудило Совет улемов ДУМ РФ принять заключение о межконфессиональных браках."Конечно, есть и случаи успешных браков, когда супруги приходят к взаимопониманию как в отношениях между собой, так и в вопросе воспитания детей. Поэтому в документе и оговаривается, что в исключительных случаях межконфессиональные браки по решению муфтия все же возможны", - сказал Аляутдинов.Также в Совете улемов подчеркнули, что их заключение не имеет обратной силы."Даная фетва не распространяется на ранее заключенные браки между представителями разных конфессий, они остаются действительными. Тем же, кто еще не состоит в семейных отношениях, важно принять во внимание данное богословское заключение и суметь расставить правильные приоритеты", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201110/brak-1583989844.html

https://ria.ru/20201110/brak-1583990337.html

https://ria.ru/20201110/brak-1584014148.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, духовное управление мусульман г. москвы, новости - религия и мировоззрение, ильдар аляутдинов, москва