https://ria.ru/20201110/gosduma-1583940416.html

Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго

Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго

Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность министра энергетики РФ. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:06

2020-11-10T15:06

2020-11-10T15:09

михаил мишустин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

александр новак

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность министра энергетики РФ.Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.Он чуть более пяти лет возглавлял эту контролируемую государством компанию, являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.Шульгинов, которому в этом году исполнилось 69 лет, родился в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и городов". В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом Шульгинову присуждена ученая степень кандидата технических наук. В электроэнергетике работает с 1975 года.Согласно новой процедуре, принятой после поправок в Конституцию РФ, президент назначает глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС после согласования с Советом Федерации, а других министров и вице-премьеров после утверждения их кандидатур Госдумой.Причем в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур вице-премьеров или министров президент вправе назначить их самостоятельно из числа предложенных председателем правительства. В этом случае утверждении их кандидатур Госдумой уже не требуется.

https://ria.ru/20201110/transport-1583940117.html

https://ria.ru/20201110/gosduma-1583940276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, александр новак, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, политика