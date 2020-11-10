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Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго
Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго
Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность министра энергетики РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:06
2020-11-10T15:09
михаил мишустин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
александр новак
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность министра энергетики РФ.Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.Он чуть более пяти лет возглавлял эту контролируемую государством компанию, являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.Шульгинов, которому в этом году исполнилось 69 лет, родился в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и городов". В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом Шульгинову присуждена ученая степень кандидата технических наук. В электроэнергетике работает с 1975 года.Согласно новой процедуре, принятой после поправок в Конституцию РФ, президент назначает глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС после согласования с Советом Федерации, а других министров и вице-премьеров после утверждения их кандидатур Госдумой.Причем в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур вице-премьеров или министров президент вправе назначить их самостоятельно из числа предложенных председателем правительства. В этом случае утверждении их кандидатур Госдумой уже не требуется.
https://ria.ru/20201110/transport-1583940117.html
https://ria.ru/20201110/gosduma-1583940276.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
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михаил мишустин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, александр новак, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, политика

Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго

15:06 10.11.2020 (обновлено: 15:09 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность министра энергетики РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта
Он чуть более пяти лет возглавлял эту контролируемую государством компанию, являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.
Шульгинов, которому в этом году исполнилось 69 лет, родился в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и городов". В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом Шульгинову присуждена ученая степень кандидата технических наук. В электроэнергетике работает с 1975 года.
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
15:06
Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Согласно новой процедуре, принятой после поправок в Конституцию РФ, президент назначает глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС после согласования с Советом Федерации, а других министров и вице-премьеров после утверждения их кандидатур Госдумой.
Причем в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур вице-премьеров или министров президент вправе назначить их самостоятельно из числа предложенных председателем правительства. В этом случае утверждении их кандидатур Госдумой уже не требуется.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 11:36
Мишустин внес кандидатуры на должности членов правительства
 
Михаил МишустинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Совет Федерации РФАлександр НовакНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФПолитика
 
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