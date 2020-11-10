Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго
15:06 10.11.2020 (обновлено: 15:09 10.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность министра энергетики РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.
Он чуть более пяти лет возглавлял эту контролируемую государством компанию, являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.
Шульгинов, которому в этом году исполнилось 69 лет, родился в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и городов". В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом Шульгинову присуждена ученая степень кандидата технических наук. В электроэнергетике работает с 1975 года.
Согласно новой процедуре, принятой после поправок в Конституцию РФ, президент назначает глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС после согласования с Советом Федерации, а других министров и вице-премьеров после утверждения их кандидатур Госдумой.
Причем в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур вице-премьеров или министров президент вправе назначить их самостоятельно из числа предложенных председателем правительства. В этом случае утверждении их кандидатур Госдумой уже не требуется.