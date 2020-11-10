https://ria.ru/20201110/ege-1583890740.html

Подкаст "Это надолго": как пережить ЕГЭ?

Подкаст "Это надолго": как пережить ЕГЭ?

Кто страдает перед ЕГЭ больше? Выпускники еле вывозят нагрузку (и учебную, и психологическую), родители завышают ожидания (и свои, и ребёнка). Все на нервах. Как поддержать другу друга? Где родителям "отпустить" ситуацию, а где серьёзно включиться в процесс подготовки? Реально ли успокоиться, если ЕГЭ всё ближе? И всем ли нужны заветные сто баллов?

2020-11-10T11:45

2020-11-10T11:45

2020-11-10T13:05

социальный навигатор

сн_образование

это надолго

подкаст

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Подкаст "Это надолго": как пережить ЕГЭ? Кто страдает перед ЕГЭ больше? Выпускники еле вывозят нагрузку (и учебную, и психологическую), родители завышают ожидания (и свои, и ребёнка). Все на нервах. Как поддержать другу друга? Где родителям "отпустить" ситуацию, а где серьёзно включиться в процесс подготовки? Реально ли успокоиться, если ЕГЭ всё ближе? И всем ли нужны заветные сто баллов?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, можно ли снизить напряжение в семье перед ЕГЭ.Как помочь выпускнику справиться с волнением перед экзаменом и как успокоиться самому? Где заканчивается родительская ответственность и начинается ответственность ребёнка? Откуда берётся несамостоятельность? Об этом Настя и Лина спрашивают парного и семейного психолога, психоаналитика, автора книг для родителей Артёма Забалуева.Задать Артёму свои вопросы по этой теме можно на бесплатном вебинаре.2:50 "Представим, что это игра": как снять напряжение, которое возникает в семье из-за экзаменов?5:10 "Почему плохую оценку получает он, а больно нам?"7:00 Где заканчивается родительская ответственность и начинается ответственность ребёнка?8:20 "Как можно доверить ему ЭТО, если он сменку забывает?!"13:45 Сколько ответственности могут выдержать детские плечи?15:50 Как случайно не воспитать гиперответственного и тревожного ребёнка?17:30 О родительских требованиях и детских депрессиях19:50 Как помочь ребёнку, если он провалил экзамен, и как успокоить себя?25:10 Даём упражнения, как снизить уровень тревоги перед экзаменомПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, аудио, подкаст