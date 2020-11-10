https://ria.ru/20201110/dima-bilan-1583735207.html
Дима Билан спасает Алису в стране чудес в клипе на трек "Dreams"
Дима Билан спасает Алису в стране чудес в клипе на трек "Dreams"
Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:30
2020-11-10T00:30
2020-11-10T00:30
культура
музыка
новости культуры
youtube
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583735592_797:0:4225:1928_1400x0_80_0_0_ec33cac1230e6b72f6de8241dcf764cd.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока. Герой Билана бродит по зловещим переулкам ночного города. Там же он встречает Клаву Коку. Вместе они находят таинственный портал, ведущий в Зазеркалье. В вымышленном мире герои обнаруживают Алису (Вирсавия Ковалева), которую взяла в плен злобная Пиковая дама (Екатерина Ванышева). Трек "Dreams", написанный Артемом Пивоваровым и Егором Сесаревым, вышел в сентябре. Поклонникам песня сразу понравилась, как и клип на нее. "Клип восхитительный! Добрейший, сказочный, со смыслом, яркий, красочный", – считает Adel Laura; "Молодец! хороший клип получился", – прокомментировала Ola Kirilovskih; "Сказочная фэнтези-история получилась! Очень приятно видеть Клаву Коку", – подчеркнула Olga Shine.
https://ria.ru/20201103/tesla-boy-1582656233.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583735592_1225:0:3796:1928_1400x0_80_0_0_55bd620ec8bba6458a5f8073faef3c75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, youtube, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока.
"Настоящая фантастическая история! Такого вы еще точно не видели", – заявил в инстаграме Билан.
Герой Билана бродит по зловещим переулкам ночного города. Там же он встречает Клаву Коку. Вместе они находят таинственный портал, ведущий в Зазеркалье. В вымышленном мире герои обнаруживают Алису (Вирсавия Ковалева), которую взяла в плен злобная Пиковая дама (Екатерина Ванышева).
Трек "Dreams", написанный Артемом Пивоваровым и Егором Сесаревым, вышел
в сентябре. Поклонникам песня сразу понравилась, как и клип на нее.
"Клип восхитительный! Добрейший, сказочный, со смыслом, яркий, красочный", – считает Adel Laura; "Молодец! хороший клип получился", – прокомментировала Ola Kirilovskih; "Сказочная фэнтези-история получилась! Очень приятно видеть Клаву Коку", – подчеркнула Olga Shine.