https://ria.ru/20201110/dima-bilan-1583735207.html

Дима Билан спасает Алису в стране чудес в клипе на трек "Dreams"

Дима Билан спасает Алису в стране чудес в клипе на трек "Dreams"

Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока. РИА Новости, 10.11.2020

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культура

музыка

новости культуры

youtube

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока. Герой Билана бродит по зловещим переулкам ночного города. Там же он встречает Клаву Коку. Вместе они находят таинственный портал, ведущий в Зазеркалье. В вымышленном мире герои обнаруживают Алису (Вирсавия Ковалева), которую взяла в плен злобная Пиковая дама (Екатерина Ванышева). Трек "Dreams", написанный Артемом Пивоваровым и Егором Сесаревым, вышел в сентябре. Поклонникам песня сразу понравилась, как и клип на нее. "Клип восхитительный! Добрейший, сказочный, со смыслом, яркий, красочный", – считает Adel Laura; "Молодец! хороший клип получился", – прокомментировала Ola Kirilovskih; "Сказочная фэнтези-история получилась! Очень приятно видеть Клаву Коку", – подчеркнула Olga Shine.

https://ria.ru/20201103/tesla-boy-1582656233.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, youtube, дима билан (виктор белан)