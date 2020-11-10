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https://ria.ru/20201110/dima-bilan-1583735207.html
Дима Билан спасает Алису в стране чудес в клипе на трек "Dreams"
Дима Билан спасает Алису в стране чудес в клипе на трек "Dreams"
Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока. РИА Новости, 10.11.2020
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культура
музыка
новости культуры
youtube
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока. Герой Билана бродит по зловещим переулкам ночного города. Там же он встречает Клаву Коку. Вместе они находят таинственный портал, ведущий в Зазеркалье. В вымышленном мире герои обнаруживают Алису (Вирсавия Ковалева), которую взяла в плен злобная Пиковая дама (Екатерина Ванышева). Трек "Dreams", написанный Артемом Пивоваровым и Егором Сесаревым, вышел в сентябре. Поклонникам песня сразу понравилась, как и клип на нее. "Клип восхитительный! Добрейший, сказочный, со смыслом, яркий, красочный", – считает Adel Laura; "Молодец! хороший клип получился", – прокомментировала Ola Kirilovskih; "Сказочная фэнтези-история получилась! Очень приятно видеть Клаву Коку", – подчеркнула Olga Shine.
https://ria.ru/20201103/tesla-boy-1582656233.html
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музыка, новости культуры, youtube, дима билан (виктор белан)

Дима Билан спасает Алису в стране чудес в клипе на трек "Dreams"

00:30 10.11.2020
 
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дима Билан опубликовал на YouTube клип на трек "Dreams", в съемках которого приняла участие певица и блогер Клава Кока.
"Настоящая фантастическая история! Такого вы еще точно не видели", – заявил в инстаграме Билан.
Герой Билана бродит по зловещим переулкам ночного города. Там же он встречает Клаву Коку. Вместе они находят таинственный портал, ведущий в Зазеркалье. В вымышленном мире герои обнаруживают Алису (Вирсавия Ковалева), которую взяла в плен злобная Пиковая дама (Екатерина Ванышева).
Трек "Dreams", написанный Артемом Пивоваровым и Егором Сесаревым, вышел в сентябре. Поклонникам песня сразу понравилась, как и клип на нее.
"Клип восхитительный! Добрейший, сказочный, со смыслом, яркий, красочный", – считает Adel Laura; "Молодец! хороший клип получился", – прокомментировала Ola Kirilovskih; "Сказочная фэнтези-история получилась! Очень приятно видеть Клаву Коку", – подчеркнула Olga Shine.
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