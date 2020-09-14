https://ria.ru/20200914/bilan-1577204084.html

У Димы Билана вышел трек о мечтах

Дима Билан выложил в Сеть свой новый трек "Dreams". РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:36

2020-09-14T12:36

2020-09-14T12:36

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

дима билан (виктор белан)

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. Дима Билан выложил в Сеть свой новый трек "Dreams". "Внимание, друзья! Сегодня ночью на всех цифровых площадках открывается мой новый трек "Dreams", про который вы долго спрашивали! Люблю этот трек и уверен, что он вам придется по душе. Спасибо Артему Пивоварову за такой мощный и качественный музыкальный продукт. И мое почтение Егору Сесареву за саунд и фишки, которые докрашивают этот добрый вайб", — <a href="https://www.instagram.com/p/CFFhSNKBZNG/" target="_blank">написал</a> артист в своем инстаграме.Композиция вышла на лейбле Archer. Поклонницам песня понравилась: "Круть!!! Нереальный трек!!! Дождалась, послушала, теперь можно с чистой совестью идти спать" (<strong>eminesha_singer), "</strong>Это просто суперский, танцевальный потенциальный хит" ( <strong>sova.anastasia), "</strong>Песня огонь, будет взрывать все на своем пути" (<strong>asset_khtva).</strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/bilan-1577097763.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)