Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200914/bilan-1577204084.html
У Димы Билана вышел трек о мечтах
Дима Билан выложил в Сеть свой новый трек "Dreams". РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:36
2020-09-14T12:36
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155789/82/1557898277_0:0:3050:1717_1400x0_80_0_0_bd2dc63465cb4583dbb658fb2a91c6d1.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. Дима Билан выложил в Сеть свой новый трек "Dreams". "Внимание, друзья! Сегодня ночью на всех цифровых площадках открывается мой новый трек "Dreams", про который вы долго спрашивали! Люблю этот трек и уверен, что он вам придется по душе. Спасибо Артему Пивоварову за такой мощный и качественный музыкальный продукт. И мое почтение Егору Сесареву за саунд и фишки, которые докрашивают этот добрый вайб", — <a href="https://www.instagram.com/p/CFFhSNKBZNG/" target="_blank">написал</a> артист в своем инстаграме.Композиция вышла на лейбле Archer. Поклонницам песня понравилась: "Круть!!! Нереальный трек!!! Дождалась, послушала, теперь можно с чистой совестью идти спать" (<strong>eminesha_singer), "</strong>Это просто суперский, танцевальный потенциальный хит" ( <strong>sova.anastasia), "</strong>Песня огонь, будет взрывать все на своем пути" (<strong>asset_khtva).</strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/bilan-1577097763.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155789/82/1557898277_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_d2a4fb620ffa1f22729eee6c6306387d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)

У Димы Билана вышел трек о мечтах

12:36 14.09.2020
754
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Дима Билан выложил в Сеть свой новый трек "Dreams".
"Внимание, друзья! Сегодня ночью на всех цифровых площадках открывается мой новый трек "Dreams", про который вы долго спрашивали! Люблю этот трек и уверен, что он вам придется по душе. Спасибо Артему Пивоварову за такой мощный и качественный музыкальный продукт. И мое почтение Егору Сесареву за саунд и фишки, которые докрашивают этот добрый вайб", — написал артист в своем инстаграме.
Композиция вышла на лейбле Archer.
Поклонницам песня понравилась: "Круть!!! Нереальный трек!!! Дождалась, послушала, теперь можно с чистой совестью идти спать" (eminesha_singer), "Это просто суперский, танцевальный потенциальный хит" ( sova.anastasia), "Песня огонь, будет взрывать все на своем пути" (asset_khtva).
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:11
"Огненный" образ. Дима Билан кардинально сменил имидж
500000
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесДима Билан (Виктор Белан)
Рекомендуем
Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте
Бездомные животные с инвалидностью нашли себе дом в частном приюте
Вид на город Самару
Федеральный форум "Живые инклюзивные практики" пройдет в Самаре
Подростки на отдыхе в детском центре
В МО заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных детских путевок
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов
Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Продажа мяса. Архивное фото
Экспорт мясной продукции Подмосковья вырос вчетверо
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Собянин поздравил Медведева с днем рождения
Крачки атакуют оператора
Атака крачек и странное кладбище. Как выжить на Карском море
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям
Военнослужащие в Донбассе
ЛНР опасается провокаций Киева во время визита польской делегации
Певица Нюша во время выступления
Певица Нюша представила новый альбом впервые за шесть лет
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
22:13Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
Лента новостейМолния