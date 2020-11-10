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Путин назначил Чекункова главой Минвостокразвития
Путин назначил Чекункова главой Минвостокразвития
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Чекункова на пост министра развития Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:54
2020-11-10T17:18
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
алексей чекунков
дальний восток
арктика
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Чекункова на пост министра развития Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба Кремля."В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чекункова Алексея Олеговича министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил назначить главой Минвостокразвития Чекункова, который ранее занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную кандидатуру.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://ria.ru/20201110/chekunkov-1583710076.html
https://ria.ru/20201110/sevmorput-1583934960.html
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дальний восток
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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, алексей чекунков, дальний восток, арктика, политика

Путин назначил Чекункова главой Минвостокразвития

16:54 10.11.2020 (обновлено: 17:18 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Чекункова на пост министра развития Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чекункова Алексея Олеговича министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
17:16
Биография Алексея Чекункова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил назначить главой Минвостокразвития Чекункова, который ранее занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную кандидатуру.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
14:52
Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути
 
РоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинАлексей ЧекунковДальний ВостокАрктикаПолитика
 
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