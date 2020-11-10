https://ria.ru/20201110/chekunkov-1583967469.html

Путин назначил Чекункова главой Минвостокразвития

Путин назначил Чекункова главой Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Чекункова на пост министра развития Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:54

2020-11-10T16:54

2020-11-10T17:18

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

алексей чекунков

дальний восток

арктика

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Чекункова на пост министра развития Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба Кремля."В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чекункова Алексея Олеговича министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил назначить главой Минвостокразвития Чекункова, который ранее занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную кандидатуру.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201110/chekunkov-1583710076.html

https://ria.ru/20201110/sevmorput-1583934960.html

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арктика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, алексей чекунков, дальний восток, арктика, политика