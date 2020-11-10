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Бюджет Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность
Бюджет Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность
Проект бюджета Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность и гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств, сообщила... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:34
2020-11-10T19:34
дмитрий азаров
самарская область
экономика
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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Проект бюджета Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность и гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, проект бюджета обсудили во вторник, 10 ноября, в режиме видеоконференцсвязи на расширенном заседании правительства региона под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Доходы на 2021 год без учета поступления федеральных средств планируются в объеме 142,114 миллиарда рублей, расходы – в сумму 149,874 миллиарда рублей.По словам Азарова, запланированная доля расходов в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру составляет почти 70% всего бюджета, продолжится выполнение обязательств по фонду оплаты труда работников социальной сферы, по выплатам и пособиям."Более того, обязательно исполним решение об индексации с 1 января 2021 года ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также о повышении минимального размера оплаты труда. Мы увеличиваем, а не сокращаем средства в текущий непростой период на эти выплаты. Своих не бросаем. Продолжаем поддерживать людей в самой сложной ситуации", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным областных властей, в проекте областного бюджета на оказание комплекса мер социальной поддержки граждан в 2021 году зарезервировано на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году и на 5 миллиардов больше, чем в 2019 году. Отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса, правительство Самарской области не отказалось ни от одного из социальных обязательств, более того, в текущем году на федеральном и региональном уровне был введен ряд новых мер поддержки граждан."Предлагаемый проект бюджета, несмотря на самый сложный период, все-таки не является бюджетом "топтания на месте". Даже в этих условиях мы сегодня предлагаем бюджет развития", - добавил губернатор, напомнив, что в регионе продолжается реализация стратегических инфраструктурных проектов.
https://ria.ru/20201104/kultura-1583044925.html
https://ria.ru/20201027/dnk-1581659118.html
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дмитрий азаров, самарская область, экономика

Бюджет Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность

19:34 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на город Самару
Вид на город Самару - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Проект бюджета Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность и гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, проект бюджета обсудили во вторник, 10 ноября, в режиме видеоконференцсвязи на расширенном заседании правительства региона под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Доходы на 2021 год без учета поступления федеральных средств планируются в объеме 142,114 миллиарда рублей, расходы – в сумму 149,874 миллиарда рублей.

"Проект главного финансового документа сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств", - говорится в сообщении.

По словам Азарова, запланированная доля расходов в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру составляет почти 70% всего бюджета, продолжится выполнение обязательств по фонду оплаты труда работников социальной сферы, по выплатам и пособиям.
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"Более того, обязательно исполним решение об индексации с 1 января 2021 года ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также о повышении минимального размера оплаты труда. Мы увеличиваем, а не сокращаем средства в текущий непростой период на эти выплаты. Своих не бросаем. Продолжаем поддерживать людей в самой сложной ситуации", - цитирует Азарова пресс-служба.
По данным областных властей, в проекте областного бюджета на оказание комплекса мер социальной поддержки граждан в 2021 году зарезервировано на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году и на 5 миллиардов больше, чем в 2019 году. Отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса, правительство Самарской области не отказалось ни от одного из социальных обязательств, более того, в текущем году на федеральном и региональном уровне был введен ряд новых мер поддержки граждан.
"Предлагаемый проект бюджета, несмотря на самый сложный период, все-таки не является бюджетом "топтания на месте". Даже в этих условиях мы сегодня предлагаем бюджет развития", - добавил губернатор, напомнив, что в регионе продолжается реализация стратегических инфраструктурных проектов.
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