https://ria.ru/20201110/byudzhet-1583998644.html

Бюджет Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность

Бюджет Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность

Проект бюджета Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность и гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств, сообщила... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T19:34

2020-11-10T19:34

2020-11-10T19:34

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Проект бюджета Самарской области на 2021 год сохранит социальную направленность и гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, проект бюджета обсудили во вторник, 10 ноября, в режиме видеоконференцсвязи на расширенном заседании правительства региона под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Доходы на 2021 год без учета поступления федеральных средств планируются в объеме 142,114 миллиарда рублей, расходы – в сумму 149,874 миллиарда рублей.По словам Азарова, запланированная доля расходов в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру составляет почти 70% всего бюджета, продолжится выполнение обязательств по фонду оплаты труда работников социальной сферы, по выплатам и пособиям."Более того, обязательно исполним решение об индексации с 1 января 2021 года ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также о повышении минимального размера оплаты труда. Мы увеличиваем, а не сокращаем средства в текущий непростой период на эти выплаты. Своих не бросаем. Продолжаем поддерживать людей в самой сложной ситуации", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным областных властей, в проекте областного бюджета на оказание комплекса мер социальной поддержки граждан в 2021 году зарезервировано на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году и на 5 миллиардов больше, чем в 2019 году. Отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса, правительство Самарской области не отказалось ни от одного из социальных обязательств, более того, в текущем году на федеральном и региональном уровне был введен ряд новых мер поддержки граждан."Предлагаемый проект бюджета, несмотря на самый сложный период, все-таки не является бюджетом "топтания на месте". Даже в этих условиях мы сегодня предлагаем бюджет развития", - добавил губернатор, напомнив, что в регионе продолжается реализация стратегических инфраструктурных проектов.

https://ria.ru/20201104/kultura-1583044925.html

https://ria.ru/20201027/dnk-1581659118.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий азаров, самарская область, экономика