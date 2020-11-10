https://ria.ru/20201110/braki-1584019202.html
Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
Богословское заключение Духовного управления мусульман России о недопустимости межконфессиональных браков является общеизвестной истиной в исламе, считает... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:50
2020-11-10T22:50
2020-11-10T23:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 10 ноя — РИА Новости. Богословское заключение Духовного управления мусульман России о недопустимости межконфессиональных браков является общеизвестной истиной в исламе, считает Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории России, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками). Отмечается, что подобные браки возможны лишь в исключительных случаях — только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана", то есть фактически отказаться от своей веры."Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет", — заявил муфтий РИА Новости.По его словам, некоторые исламские ученые допускают подобные браки при определенных условиях. Он подчеркнул, что запрет направлен на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение числа разводов и разногласий."Запрет связан с тем, чтобы в семье царила духовная гармония, было меньше разногласий и споров в вопросах воспитания детей и чтобы в случае разводов не страдали дети: если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно", — подчеркнул муфтий.
https://ria.ru/20201110/brak-1584014148.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, чеченская республика (чечня)
ГРОЗНЫЙ, 10 ноя — РИА Новости. Богословское заключение Духовного управления мусульман России о недопустимости межконфессиональных браков является общеизвестной истиной в исламе, считает Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.
Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории России, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками). Отмечается, что подобные браки возможны лишь в исключительных случаях — только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана", то есть фактически отказаться от своей веры.
"Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет", — заявил муфтий РИА Новости.
По его словам, некоторые исламские ученые допускают подобные браки при определенных условиях. Он подчеркнул, что запрет направлен на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение числа разводов и разногласий.
"Запрет связан с тем, чтобы в семье царила духовная гармония, было меньше разногласий и споров в вопросах воспитания детей и чтобы в случае разводов не страдали дети: если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно", — подчеркнул муфтий.