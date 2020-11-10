https://ria.ru/20201110/brak-1583990337.html

Решение об ограничении браков с иноверцами не укрепит мир, уверен эксперт

Решение об ограничении браков с иноверцами не укрепит мир, уверен эксперт

Решение совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ о недопустимости заключения браков с иноверцами не будет содействовать межрелигиозному и... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:40

2020-11-10T18:40

2020-11-10T20:18

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роман силантьев

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Решение совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ о недопустимости заключения браков с иноверцами не будет содействовать межрелигиозному и межнациональному миру в стране, заявил во вторник РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.Ранее Совет улемов ДУМ РФ назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории России, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками). Отмечается, что подобные браки возможны лишь в исключительных случаях - только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана"."Странное, неуместное заявление. Конечно, никаких последствий оно иметь не будет, кроме как будет лишний раздражающий фактор для межрелигиозного, межнационального мира", - заявил Силантьев на просьбу прокомментировать данное решение.Он обратил внимание на то, что в России распространен ханафитский мазхаб (толк) ислама, и "раньше специально акцентировали внимание на его особой терпимости к христианству и к иудаизму как раз в связи с разрешением на смешанные браки". По мнению Силантьева, своим заявлением духовные лидеры ДУМ РФ, "по сути, очень серьезный козырь у ханафитов выбивают"."Во-первых, они не имеют права пересматривать традицию, которая сложилась в этом мазхабе, ну и плюс они создают действительно совершенно ненужное межнациональное, межрелигиозное напряжение. Все-таки не единичны случаи таких браков. Они не имеют массового характера, но все-таки не единичные. Да и зачем смущать людей, которые в них уже состоят. Такого рода заявления не способствуют сплочению, потому что и среди духовных лидеров есть люди, у которых жены немусульманки... В общем-то, не вижу в этом никакого смысла", - отметил религиовед.Подобные запреты на смешанные браки, сообщил он, содержатся у мусульман другой традиции - придерживающихся шафиитского мазхаба, которые проживают, в том числе, в кавказских регионах России. По словам Силантьева, это не тюркоязычные мусульмане: чеченцы, ингуши и основная часть дагестанцев (аварцы, даргинцы).В исламе существуют также маликитский и ханбалитский мазхабы, но в России их последователи практически не встречаются, только среди иностранцев, пояснил Силантьев."Но в юрисдикции ДУМ РФ практически все - ханафиты. И это бьет именно по ним. Потому что для шафиитов таких решений принимать не надо, у них это и так прописано, а вот у ханафитов была другая ситуация", - сказал собеседник агентства. По его мнению, решение совета улемов ДУМ РФ может породить новые расколы в этой организации. Ряд общин, входящих в ДУМ РФ, уже не соглашаются принимать новый устав этого объединения, добавил религиовед.В целом он призвал не ассоциировать это решение мусульманских богословов с мнением всей исламской уммы в стране, отметив, что в России нет единого совета улемов, и "у каждой организации свой совет"."Данная организация (ДУМ РФ - ред.) уже на шестое место по численности общин переместилась в России. Поэтому в регионах с преобладающим мусульманским населением на это просто не обратят внимание", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201110/brak-1583989844.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/braki-1583975336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/braki-1583991051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, врнс, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, роман силантьев