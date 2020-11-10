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Разработан порядок оформления больничных сотрудниками на удаленке
Разработан порядок оформления больничных сотрудниками на удаленке
Дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности", следует из поправки к законопроекту об... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:04
2020-11-10T15:54
удаленная работа
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности", следует из поправки к законопроекту об "удаленке".Авторами поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы" выступили депутаты и сенаторы от "Единой России". Текст поправки есть в распоряжении РИА Новости."Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю номер электронного листка нетрудоспособности", - говорится в поправке.Там отмечается, что электронный листок нетрудоспособности может быть выдан медицинской организацией в том случае, если "указанная медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа".Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
https://ria.ru/20201110/udalenka-1583934036.html
https://ria.ru/20201110/uvolnenie-1583925568.html
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Новости
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удаленная работа, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество

Разработан порядок оформления больничных сотрудниками на удаленке

15:04 10.11.2020 (обновлено: 15:54 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности", следует из поправки к законопроекту об "удаленке".
Авторами поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы" выступили депутаты и сенаторы от "Единой России". Текст поправки есть в распоряжении РИА Новости.
"Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю номер электронного листка нетрудоспособности", - говорится в поправке.
Там отмечается, что электронный листок нетрудоспособности может быть выдан медицинской организацией в том случае, если "указанная медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа".
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Сотрудников смогут переводить на "удаленку" без их согласия в случае ЧС
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
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Удаленная работаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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