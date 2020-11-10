https://ria.ru/20201110/bolnichnye-1583939906.html

Разработан порядок оформления больничных сотрудниками на удаленке

Разработан порядок оформления больничных сотрудниками на удаленке

Дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности", следует из поправки к законопроекту об... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:04

2020-11-10T15:04

2020-11-10T15:54

удаленная работа

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности", следует из поправки к законопроекту об "удаленке".Авторами поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы" выступили депутаты и сенаторы от "Единой России". Текст поправки есть в распоряжении РИА Новости."Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю номер электронного листка нетрудоспособности", - говорится в поправке.Там отмечается, что электронный листок нетрудоспособности может быть выдан медицинской организацией в том случае, если "указанная медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа".Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

https://ria.ru/20201110/udalenka-1583934036.html

https://ria.ru/20201110/uvolnenie-1583925568.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удаленная работа, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество