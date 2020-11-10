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В Кремле отметили важность возвращения беженцев в Карабах

В Кремле отметили важность возвращения беженцев в Карабах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность седьмого пункта совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:23

2020-11-10T12:23

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность седьмого пункта совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху, где говорится, что беженцы должны вернуться в свои дома.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"В Карабахе желательно была бы русская база" – житель Степанакерта о военном конфликте в НКР Местный житель Степанакерта рассказал журналистам РИА Новости, что думает о подписании перемирия главами Армении, России и Азербайджана. 2020-11-10T12:23 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире