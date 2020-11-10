В Армении сообщили о задержаниях по делу о нападении спикера парламента
10:57 10.11.2020 (обновлено: 11:14 10.11.2020)
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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Несколько участников нападения на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна задержаны, заявил во вторник премьер страны Никол Пашинян.
Ранее сообщалось, что протестующие избили спикера парламента в Ереване. Конфликт произошел между участниками протеста и охраной Мирзояна. Сам спикер парламента находился в машине, однако протестующие "вытащили всех из автомобиля".
"По факту нападения на Мирзояна уже есть задержанные. Задержаны не все, но важно, что задержания преступников начаты", - сказал Пашинян в видеообращении к гражданам.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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